السماء تتحول إلى اللون البرتقالي بسبب عاصفة رملية في المغرب (فيديو)

تعرضت المملكة المغربية لعاصفة رملية قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، تسببت في حجب أشعة الشمس، وتغطية المدينة بغطاء أحمر، كما تحولت السماء إلى اللون البرتقالي، ولكن سرعان ما تبعت العاصفة أمطار رعدية قوية، مما أدى إلى تلطيف الأجواء، وتنظيف الشوارع والأشجار، وعادت الحركة إلى الشوارع بشكل طبيعي، بحسب ما ذكرته قناة «تي في بي وورلد» اليوم السبت.

عاصفة رملية تضرب المغرب

وبحسب تقرير القناة التلفزيونية، فقد بدت الأجواء مظلمة فجأة، وسط رياح شديدة، وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأصبح الهواء ملوثا وغير صالح للتنفس، بعد ارتفاع مستويات رمال الصحراء به، وفي دقائق قليلة، انخفضت درجة الحرارة بشكل مفاجئ من 47 إلى 25 درجة، وتسببت العاصفة الرملية في ظهور المغرب بصورة مخيفة وشبيهة بالأفلام، مغطاة بمسحوق بلون البرتقالي.

وفي ساحة «جماعة الفنا» الشهيرة، بالقرب من مقر القنصلية الفرنسية، تسببت الرياح الشديدة في اقتلاع العديد من الأشجار، وسقطت إحدى الأشجار على أحد المارة، يبلغ من العمر 40 عاماً، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأشارت مصادر محلية إلى أن الرجل لجأ إلى الحديقة العامة للاحتماء من العاصفة، ولكن ذلك كلفه حياته.

وتداول عدد من النشطاء صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للعاصفة الرملية التي ضربت المغرب، وتبعتها أمطار غزيرة، وقد أثارت هذه العاصفة الخوف في قلوب المواطنين والزوار في مراكش، حيث لم يكونوا قد شاهدوا مثل هذه الظروف من قبل.

العاصفة الرملية تحجب الرؤية وتحول المدينة إلى مشهد مخيف

وتعرضت مدينة أغادير لأجواء مضطربة، حيث تسببت عاصفة رملية قوية في حجب الرؤية، وتحويل المدينة السياحية إلى مشهد مخيف في فصل الصيف، وغطت الزوابع الرملية كورنيش المدينة لمسافة طويلة، وعزلت الأحياء الأخرى، مما دفع الناس الذين كانوا في الخارج، للجري والبحث عن مأوى للاحتماء من العاصفة.

كما أسفرت العاصفة العنيفة عن أضرار مادية كبيرة، وشاهد العديد من أصحاب المطاعم والمكاتب الطاولات والمقاعد وواجهات محلاتهم مدمرة، نتيجة شدة الرياح، التي تزايدت حدتها خلال لحظات قليلة.