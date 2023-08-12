حالة الطقس مساء اليوم.. تحسن نسبي وانخفاض الحرارة درجتين عن أمس

تشهد حالة الطقس تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، مساء اليوم السبت، إذ سجلت درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري انخفاضا بنحو درجتين عن أمس، ليسود طقس حار رطب خلال النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى مساء اليوم كالتالي:

القاهرة 32 درجة مئوية

الإسكندرية 30 درجة مئوية

مرسى مطروح 29 درجة مئوية

بورسعيد 31 درجة مئوية

الغردقة وشرم الشيخ 35 درجة مئوية

الأقصر 36 درجة مئوية

أسوان 40 درجة مئوية

ووفقا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، ما يساهم في الشعور بتحسن حالة الطقس.

درجات الحرارة اليوم السبت

فيما جاءت تفاصيل درجات الحرارة على باقي محافظات الجمهورية، اليوم السبت، العظمى والصغرى كالتالي:

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.