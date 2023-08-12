للمصطافين.. حالة الطقس ودرجات الحرارة على الشواطئ اليوم

يشهد اليوم السبت انتهاء ظاهرة ارتفاع الأمواج التي حذر منها خبراء الهيئة العامة للأرصاد ولهذا يتساءل المصطافون عن حالة الطقس على شواطئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط خلال ساعات النهار لمعرفة ما إن كان الوقت مناسبا للنزول إلى المياه من عدمه.

ووفق بيان الأرصاد فإن المدن المطلة على البحر المتسوط (الإسكندرية والعلمين ومطروح وجمصة ورأس البر) تشهد طقسا حارا رطبا نهارا معتدلا ليلا وفي المدن المطلة على البحر الأحمر (شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والعين السخنة ورأس سدر) فيسودها أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة رطبة ليلا .

المدن المطلة على البحر المتوسط

- الإسكندرية: درجة الحرارة 30-23، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- العلمين: 31- 23، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- مطروح: 30- 22، حالة البحر معتدل 1.5:2 متر.

- جمصة: 31- 24، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- رأس البر: 31- 24، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

المدن المطلة على البحر الأحمر

- شرم الشيخ: 39- 29، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- الغردقة: 39- 28، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- مرسى علم: 38- 29، حالة البحر معتدل 1.5 لـ 2 متر.

- العين السخنة: 35- 26، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

- رأس سدر: 38- 25، حالة البحر معتدل لضطرب 2: 2.5 متر.

أكدت الأرصاد في بيانها أن البلاد تشعد تحسن في الأحوال الجوية من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيداً من الإحساس بالتحسن، كما تنشط الرياح على شواطئ ( العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد ) لذا على السادة المصطافين توخي الحذر .