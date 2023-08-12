مصرع شاب غرقا في شاطئ الأبيض بمرسى مطروح

لقي شاب مصرعه، غرقا بشاطئ الوردة البيضاء في الأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق شاطئ الوردة البيضاء

واستقبل مستشفى مطروح العام صحة حادث غرق، في شاطئ الوردة البيضا في الأبيض، ويدعى، مهند محمد عبد الرزق 20 سنة مندقيم في مدينة رشيد محافظة البحيرة، جثة هامدة، وصول وفاة، وجري تحرير محضر بالواقعة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع الحادث في شاطئ الأبيض وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل عن الغريق إلى جهات التحقيق المختصة.

جدير بالذكر أن مرسى مطروح شهدت غرق 3 حالات خلال الـ48 ساعة الأخيرة على مستوى جميع المدن الساحلية.