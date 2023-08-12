ضبط 18 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط ومتابعة الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار والغش التجاري والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لعمل حملات موسعة لضبط أي مخالفات بالأسواق الإسكندرية.

قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم مدير المديرية بتنفيذ العديد من حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت هذه الحملات على ضبط العديد من المخالفات والغش التجاري، وهو ما أسفر عن ضبط 800 كيلو لحوم و750 كيلو رنجة و2 طن فراولة مجهولة المصدر؛ وضبط 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية فإنه تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم و الأسماك بمنطقة العامرية لحيازتها لحوم مستوردة و أسماك رنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير حيث تم التحفظ على :

-40 كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة 20 كيلو بإجمالي 800 كيلو لحوم مجهولة المصدر.

-عدد 150 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كيلو باجمالي وزن 750 كيلو رنجة مجهولة المصدر .

- ضبط 2 طن فراولة مجهولة المصدر

وفي الإطار ذاته جرى ضبط إحدى ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه لحيازتها فراولة معبأة غير مدون عليها بيانات صلاحية أو جهة إنتاج بعدد 200 كرتونة فراولة تزن الكرتونة 10 كيلو بإجمالي وزن 2 طن فراولة.

كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب ومصنع أسمدة و مبيدات لحيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على الكميات الآتية :

6000 لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل 6 تانك بلاستيك.

10 برميل أزرق اللون بداخل الواحد 180 كيلو من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها 1800 كيلو.

200 شيكارة بودرة بيضاء اللون تزن الشيكارة الواحدة 25 كيلو بإجمالي كمية قدرها 5000 كيلو غير مدون عليها أي بيانات.

18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها،

وخلال الحملات المكثفة ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية أيضًا 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها، في حملة مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح الجارحي مدير المديرية بتحرير 5 محاضر جنح لمحلات بيع لحوم وجزارة مخالفة الأول بمنطقة شارع عزبة السيوف، وآخر بالعجمي جنحة بيع لحوم بقري بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية، ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي.