أول رد من شعبة الذهب على انخفاض الأسعار بالأسواق: في طريقها للاتزان

قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة هو الضغط على الشراء، مشيرًا إلى أن تراجع السعر خلال الساعات الأخيرة أمر جيد: «نأمل في استقرار السعر حتى تهدأ الأسواق، ونحقق المبيعات».

فرج: المتحكم الرئيسي بالأسواق العرض والطلب

وأضاف «فرج» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب بالأسواق هو قانون العرض والطلب، إذ أنه مع زيادة الطلب على الذهب في الأسواق خلال الأيام الماضية زاد سعره حتى وصل لـ2420 جنيهًا للجرام 21 الأكثر رواجا بين المصريين، غير أنه ومع تراجع الطلب عليه قل سعره ليصل حاليا إلى 2330 جنيها للجرام.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع سعر جرام الذهب خلال الساعات الأخيرة وهبوطه لأكثر من 50 جنيها يعكس وجود هدوء في أسعار الخام الأصفر في الأسواق، غير أن الأسعار لم تعد مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل.

وتابع: «انخفاض سعر الجرام في بداية التعاملات المسائية يعكس وجود هدوء في الأسواق وأنها في طريقها للاتزان؛ لكن الأسعار لم تنخفض بشدة لما كانت عليه، أسعار أي حاجة بتاخد ارتفاع أو انخفاض، ومش بيمشي في خط مستقيم، وممكن يرد تاني».