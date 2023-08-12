يعد معهد إيجوث بالأقصر، من المعاهد المتوسطة والعالية التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف معهد إيجوث الأقصر لعام 2023، والأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق والدراسة به.

مصاريف معهد إيجوث المتوسط بالأقصر لعام 2023

تقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية كل المعلومات حول مصاريف معهد إيجوث الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، إذ جرى الإعلان رسميًا في العام الماضي أن معهد إيجوث المتوسط يضم أقساما متعددة لكل قسم مصاريف مختلفة عن الآخر، إذ تبلغ مصاريف قسمي المطبخ والدراسات السياحية، 12 ألفا و500 جنيه، فيما بلغت مصاريف قسمي المطعم وإدارة الغرف 10 آلاف جنيه، ويقبل معهد إيجوث الأقصر المتوسط نظام السنتين، طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية.

فيما بلغت مصاريف معهد إيجوث العالي الأقصر لعام 2023، بنظام 4 سنوات، الذي يضم العديد من الأقسام، وبلغت مصروفاته العام الماضي 8 آلاف جنيه لكل الأقسام.

الأوراق المطلوبة لمعهد إيجوث الأقصر المتوسط

1- بطاقة الترشح 2- صور شخصية 3- شهادة المؤهل 4- صور بطاقة الرقم القومي 5- شهادة الميلاد

الأوراق المطلوبة لمعهد إيجوث العالي الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 - توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

9- بطاقة الترشيح للكلية.

معهد إيجوث الأقصر

وفقاً للموقع الرسمي لمعهد إيجوث الأقصر، بشقيه المتوسط بنظام السنتين، وعالي بنظام الأربع سنوات، فإن معهد إيجوث بالأقصر هو معهد خاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، يضم أقسام متعددة، فالشق المتوسط يضم أقسام المطبخ، المطعم، دراسات سياحية، إدارة الغرف، ويقبل كل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، يحصل بعدها الطالب على معهد متوسط، أما المعهد العالي فيضم أقسام إرشاد، دراسات سياحية، إدارة الضيافة، ويقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية ما عدا الدبلومات الفنية الصناعية، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس سياحة وفنادق.