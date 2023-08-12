رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية بالدقهلية

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية إلى معرفة موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية، بعدما أتاحته وزارة التعليم للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام إلكتروني.

وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية في بيان أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية المحدد من قبل الوزارة من خلال التالي.

- الدخول من هنا على موقع التنسيق

- اختبار تنسيق الدبلومات الفنية

- اختيار محافظة الدقهلية، واختيار الإدارة

- كتابة البيانات وتسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية حددت الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية وهو:

- الدبلوم الفني الصناعي:

الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

الخدمات نظام 3 سنوات 165 درجة.

- الدبلوم الفني الزراعي:

الثانوي الزراعي في مدرسة المنصورة الزراعية، وطلخا الزراعية، وبلقاس الزراعية، وميت غمر الزراعية بـ185 درجة.

الثانوي الزراعي في مدارس دكرنس والسنبلاوين، والربع بتمي، وهرماس رضوان بني عبيد، والرياض، والمنزلة بـ170 درجة.

خدمات نظام 3 سنوات 140 درجة

- الدبلوم الفني التجاري:

مدارس التجاري نظام 3 سنوات بـ170 درجة.

التجاري خدمات نظام 3 سنوات بـ140 درجة.

- التعليم المزدوج:

صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة

التبريد والتكييف 220 درجة

تركيبات كهربية 200 درجة

فندقي مزدوج 175 درجة

- الدبلوم الفني الفندقي:

نظام 5 سنوات في مدارس المنصورة، ونبروه والسنبلاوين بـ235 درجة.

نظام خدمات في مدارس المنصورة، ونبروه، والسنبلاوين بـ175 درجة.