تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف تفاصيل امتحان التقدم لكلية الحقوق

تفاصيل مهمة أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مُحددة الشهادات المسموح لها بالتقدم لامتحان المعاهد الفنية لكلية الحقوق، وهي دبلوم المعاهد الفنية التجارية «شعبة القانون»، على أن يؤدي الطالب الامتحانات في مواد مبادئ مدخل العلوم القانونية ومبادئ القانون الدستوري وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

تفاصيل مهمة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يشتمل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على الأوراق المطلوبة لأداء امتحان كلية الحقوق لطلاب المعاهد الفنية، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وهي استمارة الإلتحاق المطبوعة بواسطة الطالب بعد تسجيله إلكترونيا بهذا النظام وأصل شهادة التخرج أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة، فضلاً عن صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد و2 صورة شخصية حديثة.

خطوات التقديم لامتحان المعاهد الفنية

- تشتمل الخطوة الأولى على الضغط على رابط تقديم طلب جديد ثم ملئ البيانات صحيحة.

- الخطوة الثانية هي الضغط على رابط الدفع الإلكتروني ثم إدخال بيانات الفيزا صحيحة ثم طباعة ايصال الدفع.

- الخطوة الثالثة هي الضغط على طباعة تقرير الطلب «استمارة الالتحاق» لتحميله مع الأوراق المطلوبة بالإضافة إلى ايصال الدفع الذي يثبت سداد الطالب للمقابل المادي للامتحان.

- الخطوة الرابعة الضغط على رابط تحميل الملف المطلوب لتحميل المستندات المطلوبة في ملف «pdf» واحد على موقع الكلية المعنية وضرورة التوجه للكلية المعنية بالأوراق المطلوبة ليقوم الموظف بمراجعتها، فضلاً عن التأكد من أن البيانات صحيحة حتى يتمكن من استخراج رقم جلوس.

أشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه يمكن للطالب تعديل الطلب على النظام وذلك عن طريق الضغط على نوع الامتحان ثم الإستعلام عن طلب وتعديل البيانات ثم القيام بطباعة التقرير بعد القيام بتعديله، مؤكدة أنه في حالة ظهور أي خطأ في بيانات الطالب باستمارة الالتحاق سيعتبر تقديم الطلب ملغي ولا يحق له التقديم مرة أخرى.

المقابل المادى للامتحان

- 800 جنيه رسوم التقدم للاختبار المعاهد والدبلومات الفنية.

- 3% خدمة تحصيل بنكية.

- 6 جنيه خدمة إلكترونية.

- جنيهان رسوم على المحررات الرسمية لصالح وزارة المالية.