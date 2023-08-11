لطلاب الإعدادية.. تنسيق الدبلومات الفنية في المحافظات

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات إلى معرفة تنسيق الدبلومات الفنية في المحافظات 2023 بعد اعتماد النتيجة وإتاحة التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية والثانوية العامة 2023 في معظم المحافظات.

تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة القليوبية

واعتمدت محافظة القليوبية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خاصة بعد قيام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتخفيض الحد الأدنى له، وجاء التنسيق كالآتي:

- التجاري 160 بدلا من 165 للبنين، والتجاري المشترك 140 درجة

- الفندقي من 210 إلى 190

- الزراعي من 145 إلى 120

- الصناعي من 195 إلى 150 درجة

تنسيق الدبلومات الفنية في جنوب سيناء

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء في بيان لها تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الإعدادية كالآتي:

- الصناعي: بجنوب سيناء 170 درجة.

- التعليم الفني بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية 140 درجة.

- طور سيناء التعليمية لمدارس التعليم الفني 190 درجة.

- التجاري: بإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع 140 درجة.

- التجاري: في طور سيناء التعليمية 165 درجة.

- الزراعي 140 درجة

- الثانوية الفندقية بإدارة طور سيناء التعليمية 145 درجة.

- الثانوية الفندقية بإدارة دهب التعليمية 140.

تنسيق الدبلومات الفنية في قنا

وأشارت مديرية التربية والتعليم قي قنا إلى أنه جرى وضع الحد الأدنى للدبلومات الفنية كالآتي:

- الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 185 درجة.

- المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 165 درجة.

- المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 145 درجة.

- المدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات 225 درجة.

- فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية في الغربية

وحددت مديرية التربية والتعليم في الغربية تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية بها.

- الزراعية من 175 درجة.

- الزخرفية من 205 درجات.

- مدارس طنطا الزخرفية من 180 درجة.

- مدرسة طنطا الفنية للصناعات النسيجية من 200 درجة.

- الثانوي الخاص الفندقي 150.

- خدمات التعليم الصناعي 160.

- خدمات الفندقي 160.

- خدمات التعليم الزراعي 150.

- خدمات التعليم التجاري 140 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية في سوهاج

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في سوهاج تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالي:

- المعمارية للبنين: 180 درجة.

- الميكانيكية العسكرية للبنين: 200 درجة.

- الصناعية للبنات: 200 درجة.

- الصناعية للبنين: 160 درجة.

- الفندقية السياحية للبنين: 200 درجة