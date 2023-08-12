مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يلتقي قادة الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات

التقى النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، بجامعة المنصورة، للاستماع لتحدياتهم ومقترحاتهم في ملف الاتحادات الطلابية لطرحها في الحوار الوطني وتقديم التوصيات لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني

وأعرب فتحي، عن سعادته بقادة الاتحادات في الجامعات المصرية بملتقى شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية يوجد بها كوادر شبابية وكنز أفكار داخل الجامعات المصرية .

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه استمع إلى توصيات القيادات الموجودة من الشباب، من تحديات ومقترحات في ملف الاتحادات الطلابية، لافتا إلى فخره بالأفكار اللي سمعها من الشباب، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مستقبل الاتحادات الطلابية، كما أنه سيتم تواجدهم في جلسة الاتحادات الطلابية في الحوار الوطني لطرح كل التوصيات وتقديمها لفخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أنه يري أن هؤلاء الشباب ليسوا فقط شباب الجمهورية الجديدة، وإنما هم قادة دول، ويجب أن يتم تسليط الضوء عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتمكينهم كأحد أهم أولويات القضايا التي تشغل لجنة الشباب في الحوار الوطني.

الاتحادات الطلابية

وأشار فتحي، إلى أنه خلال القاء، أوضح لقادة الإتحادات الطلابية، جهود مؤسسة شباب القادة في ملف دعم وتدريب وتمكين الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، موجها الشكر إلى جامعة المنصورة على الاستضافة الكريمة وعلى رعايتها للطلاب وحرصها على الاهتمام بالاتحادات الطلابية.