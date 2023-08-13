أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية بالبنوك.. فائدة تصل إلى 21%

واصلت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري طرح شهادات ادخار جديدة، من أجل توفير مجموعة من الأوعية الادخارية تتماشى من جميع فئات المجتمع، من أجل مساعدتهم على استثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية بالبنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري بالبنوك المختلفة:

شهادة ثلاثية لبنك الكويت الوطني:

- تصل الفائدة للشهادة 21%.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- دورية صرف الشهادة كل 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية من المصرف المتحد:

- الفائدة على الشهادة: 19.5%

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- دورية صرف الشهادة: شهريًا

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5000 جنيه

الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك QNB الأهلي:

- الفائدة على الشهادة: 19.25%

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- دورية صرف الشهادة: شهريًا

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية لبنك إيجي بنك:

- الفائدة على الشهادة: 21%

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- دورية صرف الشهادة: شهريًا

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه

الشهادة الثلاثية «دايموند» من بنك كريدي أجريكول:

- الفائدة على الشهادة: 19.5%

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- دورية صرف الشهادة: شهريًا

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه

قرار البنك المركزي المصري الأخير

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.