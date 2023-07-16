افتتاح الدورة التدريبية لتطبيق تكنولوجيا الإشعاع في التغليف بالبلاستيك

افتتح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات والمنسق المحلي، اليوم، الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه، والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد في الفترة من 16 حتى 20 يوليو 2023.

دور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير

وذكرت هيئة الطاقة الذرية، في بيان اليوم، أنّ الدورة وستشمل محاضرات نظرية وتدريب عملي، حيث سيشمل اليوم الأول عرض من الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية ويستعرض فيه أنشطة الهيئة وأهمية هذه الدورة وأهدافها، ثم يليه عرض من الدكتورة غادة عادل المنسق الوطني للدورة عن أنواع التغليف بالبلاستيك وأثاره السلبية على البيئة، ثم يقدم الدكتور أيهاب زكريا عرضاً عن مبادئ إعادة تدوير البلاستيك والأساليب الحديثة المستخدمة ودور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير.

عرض عن المواد القابلة للإنكماش بالحرارة

ويقدّم الدكتور السيد حجازي عرضًا عن المعالجات الإشعاعية للبوليمرات لاستخدامها في المجالات المختلفة، وعرضا عن المواد القابلة للانكماش بالحرارة وتطبيقاتها في مجال التغليف والتعبئة، ويختتم اليوم بعرض للدكتورة منار عبدالرؤوف عن المواد الخضراء المستخدمة في مجال التغليف الآمن للمنتجات.

وأكدت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة، أنّ الدورة ستتناول أيضاً بعض الموضوعات المهمة مثل تقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، مواد التغليف الصالحة للأغذية والمعالجة بالإشعاع، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دراسة عملية تفصيلية عن خواص مواد التغليف

وسيتم عمل زيارة للمشاركين لوحدة التشعيع الجامي بمركز تكنولوجيا الإشعاع، وكذلك التدريب العملي باستخدام الميكرسكوب الإلكتروني، ووتحليل العناصر باستخدام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية، دراسة عملية تفصيلية عن خواص مواد التغليف.

تحقيق الاستفادة من الدورة

صرح الدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، بأنّ هذه الدورة هي الأولى وأن موضوع الدورة من الموضوعات المهمة التي تهم جميع الدول العربية وأن الهيئة تشكر هيئة الطاقة الذرية المصرية لاستضافتها هذه الدورة بامكاناتها الكبيرة من علماء وبنية تحتية متكاملة.