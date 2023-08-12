هل الإنسان مخير أم مسير؟.. عالم أزهري يحسم الجدل من القرآن

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الله – عز وجل – أسلم له من في السموات والأرض طوعا وكرها، إلا الإنسان جعله الله بحكمته وقدره مخيرا لا مسيرا، موضحا: «الإنسان مخير مسألة لا ينكرها أحد».

الروبي: الإنسان المؤمن على يقين من هذا الأمر

وأضاف «الروبي»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الإنسان المؤمن على يقين بأن الله – عز وجل - خلق الكون كله لعبادته وذكره وجعله مسخرا لعبادته وطاعته، إلا الإنسان جعله الله مخيرا ومنحه العقل، مستشهدا بقوله سبحانه: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»، «وهديناه النجدين»، «وقل الحق من ربكم فمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ».

الإنسان مخير ومنحه الله أمانة العقل

وتابع عالم الأزهر الشريف، أن من بين الآيات التي تدل على أن الإنسان خلقه الله – عز وجل – مخيرا ومنحه العقل الأمانة التي بها يختار، قوله تعالى «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ»، «وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ»، «إن عليك إلا البلاغ»، «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ».