مصرح شخص في حادث مروري ببني سويف

لقي شخص، مصرعه، منذ قليل، في تصادم سيارة بدراجة نارية أمام حديقة عابدين في مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث مروري أمام حديقة عابدين في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وجاري التعرف على هويته وبياناته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.