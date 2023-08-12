بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي في سوهاج

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات مدينة جهينة الشاملة للتأمين الصحي الدائم، وذلك بجهينة الشرقية، وقد بدأ فرع العيادات بالفعل في تقديم خدماته الطبية للمواطنين، ليخدم أكثر من 130 ألف مواطن تعداد مركز ومدينة جهينة والقرى التابعة لها، للتيسير على المواطنين، والعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم

خريطة عيادات ومباني مستشفى التأمين الصحي بجهينة

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، في بيان للفرع أن المقر الجديد يضم العديد من الخدمات والمباني لتقديم الخدمة المتلقي خدمة التأمين الصحي وهي،

_عيادات خارجية لمختلف التخصصات.

_صيدلية لطلاب المدارس والجامعات والأطفال الرضع لصرف العلاج.

_مخزن العيادات.

_مخزن للصيدلية.

_مقر اللجنة الفرعية للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

_أماكن لانتظار المرضى.

_ المكاتب الإدارية.

الفئات المستفيدة بخدمات التأمين الصحي

وأوضح مدير عيادات التأمين الصحي جهينة أنه جرى تزويد العيادة بجهاز أشعة عادية، حيث أن المقر يخدم عدة فئات من مستفيدي مظلة التأمين الصحي وهم،

_الأطفال الرضع حاملي البطاقات الصحية.

_طلاب المدارس.

_العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

_أصحاب المعاشات.

_الأرامل.

_المرأة المعيلة.