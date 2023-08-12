أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك بنسبة 55% 

بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في بعض دول العالم، الذي أثار ذعر عدد كبير من الدول، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نيويورك بنسبة 55%، مع زيادة العدد كذلك في الولايات الأمريكية الأخرى، ويتوقع العلماء أن الزيادة تعود لظهور المتحور الفرعي «أيريس» من «أوميكرون».

تفشي سلالة كورونا الجديدة في أمريكا

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية نيويورك، أن حالات المصابين بفيروس كورونا، ارتفعت بنسبة 55% عن المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط 824 حالة يوميا على مستوى الولاية، حيث وصل عدد المصابين في المستشفيات إلى أكثر من 100 حالة يوميا، بزيادة تقدر بـ22%.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن ارتفاع المتحور الجديد من «أيريس» تسبب في ارتفاع بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، ما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا، أن هذا الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يؤثر فقط على نيويورك، بل جرى تسجيل 8 آلاف حالة إصابة دخلت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع، وهو ما يزيد عن النسبة الطبيعية بمقدار 12% عن الشهور السابقة.

وقال خبراء الفيروسات، إن تلك الزيادة من المرجع أن تعود إلى ظهور متحور «أيريس» الجديد من فيروس كورونا بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في جميع الولايات الأمريكية.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% خلال شهر، مع وجود مليون ونصف مليون حالة إضافية، في الفترة من 10 يوليو حتى 6 أغسطس.