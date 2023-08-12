موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023.. وخطوات التسجيل

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة للتنسيق ليتمكن الطلاب من التنسيق على الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية والتقديم إليها.

كما يترقب الطلاب مؤشرات التنسيق بالكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضة وشعبة العلمي والقسم الأدبي بالثانوية العامة، عقب إغلاق التقديم على تنسيق الثانوية العامة يوم الخميس 10 يوليو.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة، حيث سيتم يوم الاثنين المقبل عقد مؤتمر صحفي لإعلان تنسيق المرحلة الأولى، ثم يحدد عقب ذلك بداية تنسيق المرحلة الثانية، ثم موعد إعلان النتيجة ثم بداية تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة عقب أعلان امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية.

رابط تنسيق المرحلة الثانية

فمن المتوقع أن يكون موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال نهاية الأسبوع الجاري، ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، بعد ظهورها من هنا وكذلك يمكن التنسيق للمرحلة الثانية.

خطوات الحصول على تنسيق الثانوية العامة

وحددت وزارة التعليم العالي عدة خطوات للحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 كالتالي،

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار أيقونة «خدمات تنسيق الثانوية العامة» من الموقع.

- الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري.

_اجتياز اختبار التحقق.

- لتظهر نتيجة التنسيق.

- طباعة بطاقة التشريح.