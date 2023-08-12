ليلى زاهر: مدينة العلمين الجديدة تبعث الطاقة الإيجابية لنا

أعربت الفنانة ليلى زاهر، عن إعجابها الشديد بأول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، واصفة إياه بـ«تحفة وخطير»، مؤكدة: «الفساتين كلها حلوة جدا، والمصمم العالمي مايكل سينكو واحد من مصممي الأزياء المفضلين لي وبحبه جدا، وبشوفه من أكثر المصممين الموهوبين جدا».

ليلى زاهر تتحدث عن مدينة العلمين

وأضافت خلال فعاليات أول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم نهى عبدالعزيز، عبر فضائية «dmc»: «مبسوطة بوجودي اليوم في عرض الأزياء، وأول زيارة لي في العلمين الجديدة، وفخورة بكل ما تصل إليه مصر»، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تبعث الطاقة الإيجابية لنا، وكل ما بداخلها متطور وأكثر من رائع، مؤكدة متابعتها المستمرة لفعاليات المهرجان.

حسن أبو الروس: العلمين مصدر للفخر والشرف

في السياق ذاته، قال الفنان حسن أبو الروس، إنه يشعر بالسعادة البالغة بسبب وجوده في مدينة العلمين الجديدة، ومشاركته بفعاليات المهرجان، مشيرا إلى أن المدينة مصدر للفخر والشرف لكل المصريين، مؤكدا متابعته واهتمامه الشديدة بالمهرجان، متابعا: «أنا حاسس إن مصر دلوقتي اتطورت ومبقتش أقل من أي بلد أخرى، بالعكس بقت أعلى».