مقرر «الحوار الوطني»: مؤتمرات الشباب كانت حلقة وصل مع الرئيس للتمكين السياسي

أكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تمكين الشباب بدأ في عام 2016 مع إعلان الرئيس السيسي أنه عام الشباب المصري، كما أن مؤتمرات الشباب كانت نتاجا مثمرا لتكون حلقة وصل بين الشباب والرئيس وتحقيق التمكين السياسي.

مؤتمرات الشباب نتج عنها ظهور كيان مهم وهو «التنسيقية»

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مؤتمرات الشباب نتج عنها ظهور كيان مهم وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أنهم وصلوا إلى 32 نائبا تحت قبة البرلمان و16 في مجلس الشيوخ وهذا عدد محترم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المجالس النيابية.

دعم وتمكين الشباب في ملف اتحاد الطلبة

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أنهم في إطار عمل لجنة الشباب بالحوار الوطني سيكون هناك جلسة مهمة لدعم وتمكين الشباب في ملف اتحاد الطلبة والأنشطة الطلابية، قائلا: «دورنا توضيح وربط ما يحدث من أنشطة طلابية وما تقوم به الدولة المصرية لخلق كوادر شبابية محترمة».