إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالقاهرة

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من 15 مايو باتجاه حلوان، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

تعود تفاصيل الحادث لورود بلاغ لغرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

إصابة شخص صدمته سيارة بأكتوبر

وفي سياق آخر، أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل حدائق أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بحسب بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة، من الخدمات الأمنية في مدينة حدائق أكتوبر، مفاده وجود حادث تصادم.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.