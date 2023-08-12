إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق وادي النقرة بأسوان

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بقرية الحكمة بمنطقة وادي النقرة بمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا عن الحادث الذي وقع على طريق قرية الحكمة بوادي النقرة، ويجرى رفع آثار الحادث من قبل الجهات المختصة.

تعطل المرور على طريق وادي النقرة

وأدى انقلاب السيارة إلى تعطل حركة المرور على طريق وادي النقرة القريب من مدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، وإصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة.

وجرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة المختصة التي ستحقق في الحادث، لتحديد أسبابه وملابساته.

إصابة 9 أشخاص على طريق أبو سمبل السياحي

وفي وقت سابق، شهد طريق أبوسمبل السياحي أقصى جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة أجرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان المركزي لتلقي العلاج.