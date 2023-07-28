السيطرة على حريق محدود شب في شقة سكنية بالسيدة زينب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب في شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب ولم يسفر الحريق عن ثمة خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 6 طوابق، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار لضمان عدم امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى طوابق العقار محل البلاغ.

قوات الحماية المدينة تباشر أعمال التبريد

كما باشرت قوات الحماية المدينة أعمال التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.