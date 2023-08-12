مراسلة «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين يهتم بتقديم فعاليات ترضي جميع الأذواق

قالت يارا مجدي، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ العديد من الفعاليات يجري تنظيمها بمهرجان العلمين الجديدة بمنطقتي «النورث سكوير» و«مسرح الشارع»، مشيرةً إلى أنَّ مهرجان العلمين يهتم بتقديم عروض وفعاليات ترضي جميع الأذواق.

مجدي: «العلمين الجديدة» مدينة السحر والجمال

وأضافت «مجدي» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مدينة العلمين الجديدة هي مدينة السحر والجمال وتشهد في الوقت الحالي فعاليات قوية تتواصل وسط أجواء من المتعة والسحر وانخفاض درجات الحرارة.

مسرح الشارع والعروض المجانية للزوار

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّ مسرح الشارع يحرص على تقديم عروض وفعاليات مجانية للزائرين على الممشى السياحي، لافتة إلى أنه أمس كان هناك عدد من الفعاليات والعروض وحفلات قوية وفرق مثل «فرقة سوهاج» و«فرقة النيل» و«الحرية» وعلى مسرح الشارع حاليا استعدادات لحفل الفنانة والمطربة نهى فكري وفرقتها والحفل سينطلق بعد قليل وسط موسيقى مختلفة للزوار.