«رياضة الدقهلية» تعلن ترتيب دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية عن ترتيب نتائج دوري مراكز الشباب لفرق مراكز الشباب بالدقهلية في نسخته العاشرة لعام 2023، إذ تصدر الجدول دوري شباب ورياضة بني عبيد.

دوري مراكز الشباب بالدقهلية

وأوضحت منى عثمان، في بيان لها أن دوري مراكز الشباب النسخة العشرة في محافظة الدقهلية يشارك فيه 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لـ 19 إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية

ترتيب مجموعات دوري مراكز الشباب والرياضة بالدقهلية

وأشارت إلى أنه تصدر جدول ترتيب دوري مراكز الشباب فى الأسبوع الثالث من خلال التالي.

- تصدر فريق مركز شباب مدينة بني عبيد بإدارة شباب بني عبيد، برصيد 7 نقاط والمركز الأول ضمن المجموعة الأولى، وتراجع مركز شباب سنفا بعد أن كان متصدرا في الأسبوع الثاني إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

- المجموعة الثانية مازال متصدر ترتيب الدورى مركز شباب النسايمة بإدارة شباب المنزلة برصيد 7 نقاط، والمركز الأول ضمن المجموعة الثانية، ويأتي فريق مركز شباب كفر عبد المؤمن فى المركز الثانى برصيد 6نقاط.

- المجموعة الثالثة تصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب ميت غراب بإدارة شباب السنبلاوين برصيد 7 نقاط والمركز الأول، وتراجع مركز شباب طماي الزهايرة إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف الذى كان متصدراً فى الأسبوع الثاني بالمجموعة الثالثة.

- أما المجموعة الرابعة والأخيرة مازال يتصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب البرامون برصيد 9 نقاط واحتل المركز الأول بهذه المجموعة، يليه مركز شباب محلة الدمنة في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف.