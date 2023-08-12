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مدينة تتلون بالأصفر وتثير القلق في الصين.. تعرف على الاسباب (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
10:03 م | السبت 12 أغسطس 2023
مدينة شينجتاي في شمال الصين تتحول للون الأصفر

مدينة شينجتاي في شمال الصين تتحول للون الأصفر

أثارت مدينة في شمال الصين، ضجة كبيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن تلونت باللون الاصفر بشكل مفاجئ، حيث أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن سحابة دخان كثيفة باللون الأصفر غطت أجزاء عدة من مدينة شينجتاي، التابعة لإقليم خبي. 

مدينة صينية تغطي باللون الأصفر

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم السبت، أن مدينة شينجتاي، شمال الصين، تلونت باللون الاصفر، بعد حدوث تسرب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال بالمدينة، وهذا ما أثار حالة من الذعر لدى عدد كبير من المتابعين علي تطبيق «إكس» المعروف سابقاً باسم «تويتر».

تفاصيل تحول مدينة صينية للون الأصفر 

وبحسب التلفزيون الصيني، توجهت إدارة الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف بشكل سريع، قبل أن يتعرض أحد السكان للاختناق، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايان وأشار إلى أنه يجري التحقيق مع المشتبهين في ملابسات الحادث.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر السماء في مدينة شينجتاي وهي تتحول للون الأصفر، بعد أن غطى دخان أصفر أجزاء عدة من المدينة، وأعرب عدد كبير من المتابعين عن قلقهم من التسريب، حيث غرد أحدهم، قائلاً: «هل كان ذلك كلور؟ سيكون الأمر فظيعاً إن كان كذلك».

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بقلم سارة ثروت