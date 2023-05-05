التصدي للهجرة غير الشرعية في أمريكا.. جهود في مهب الريح أم سياسات فعالة؟

في إحدى مقالات الرأي المنشورة بصحيفة «ذا هيل The Hill»، أعرب كاتب المقالة عن خطورة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وسعيها لإعادتهم إلى بلدانهم، خاصةً المهاجرين من المكسيك وكوبا، من خلال القوانين التي صدرت خصيصا لمعالجة هذه الأزمة ووقف الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة

وفي افتتاحية المقالة عن الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وليس أيضا أحد حقوق الإنسان الأصيلة، فيما أنَّ محاولات الولايات المتحدة لمعالجته قد توصف بالمحاولات أو الطرق غير العقلانية.

وأكد أن الولايات المتحدة دولة قانون ومؤسسات، وبالتالي يجب أن تكون الخطابات الموجهة لتلك الشريحة من المهاجرين عقلانية وتتسق مع القوانين بعيداً عن الأوصاف والكلمات القاسية ولغة التهديد بالترحيل.

تقييم للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة

فيما استشهد بما كشفه تقييم صريح للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، من السياسات المتضاربة والبرامج غير الفعالة ومحاكم الهجرة المزدحمة، بالإضافة إلى السنوات التي تستغرقها الإجراءات القانونية لملايين الرجال والنساء والأطفال المقيمين بشكل غير قانوني مع ملايين آخرين يحاولون الدخول، وكذلك وجود تراخٍ في تنفيذ قوانين الهجرة للبلاد.

11 مليون مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة

ويقدر عدد الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بحوالي 11 مليون شخص، وفقا لإحصائيات عام 2022 بحوالي 11 مليونا، مقابل 72 ألف شخص فقط من أكثر من 150 دولة نجحت دائرة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إجلائهم من البلاد في 2022.

مواجهات بين دوريات الحدود الأمريكية و206 آلاف مهاجر غير شرعي

فيما تتم مواجهات شهرية بين وكلاء دوريات الحدود الأمريكية وأولئك الذين يحاولون العبور إلى الولايات المتحدة من المكسيك والتي سجلت أرقاماً قياسية مقارنة بالسنوات الـ 20 الماضية، ليسجل عدد هذه المواجهات بين دوريات الحدود والمهاجرين من المكسيك بطرق غير شرعية لأكثر من 206 آلاف شخص في نوفمبر الماضي فقط، 70% راشدين.

إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة

وفي إطار إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية أبريل الماضي، عن خطط فتح مراكز جديدة للتعامل مع المهاجرين في كل من «كولومبيا» و«جواتيمالا»، على أن تعمل المرافق الإقليمية الجديدة على معالجة آلاف من طلبات الهجرة شهرياً، مع توسيع مسارات الهجرة القانونية.

كما أعلنت الولايات المتحدة أن عمليات ترحيل المهاجرين غير المؤهلين للتواجد على أراضيها ستزداد لتتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف العدد الحالي، مقابل استعدادها لزيادة الهجرة غير الموثقة إليها بمجرد الانتهاء من قواعد العمل لمواجهة تفشي جائحة كورونا في شهر مايو الجاري.

ويحلم الكثيرون حول العالم بالهجرة إلى الولايات المتحدة، خاصةً مواطني دول العالم الثالث، ما قد يتسبب في مشكلة لأقوى اقتصادات العالم بسبب الهجرة غير الشرعية إليها، فيما تستهدف «واشنطن» في الوقت نفسه وفود المهاجرين بالطرق الشرعية والمقننة من خلال مبادرات ترعاها جهات رسمية بداخلها لتنويع السكان المهاجرين.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لضغوط لتقليل عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية «هجرة غير شرعية»، في الوقت الذي يستعد فيه «بايدن» لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.