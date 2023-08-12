اتحاد الناشرين المصريين يستعد للمشاركة في معرض بغداد الدولي 2023

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده التجهيز للمشاركة في معرض بغداد الدولى للكتاب فى الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2023.

وتم تكليف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بأسعار مناسبة عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، وكذلك عن كل مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

ضوابط شحن الكتب إلى معرض بغداد

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي: مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، و ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

وتابع: على أن يتم إرسال كشف التعبئة المختوم من شركة النشر مع الطرود على إيميل شركة الشحن، مع مراعاة فصل الكتب الدينية عن باقي الكتب في كشف منفصل، وفي حال إرسال مصاحف، يتم عمل كشف منفصل باسم المصحف وتصريح التداول.

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين أن شركة الشحن تستمر في استلام طرود الكتاب المشاركة في معرض بغداد إلى يوم 25 أغسطس الجاري