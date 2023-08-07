اتحاد الناشرين المصريين يكرم أوائل المتفوقين في الثانوية من أبناء الأعضاء

أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين تنظيم حفلات توقيع للكتاب نظير مقابل مادي وفق عدد من الضوابط التنظيمية، وذلك على النحو التالي:

• مبلغ 500 جنيه للساعة الواحدة بدون مشروبات.

• مبلغ 1500 جنيه بمشروبات.

• ضرورة تقديم نسخة من الكتاب ونبذة عنه وصورة بطاقة المؤلف، وبيان بأسماء الشخصيات المقرر حضورهم وذلك قبل موعد الحفل بـ10 أيام على الأقل، مع العلم أن قيمة حفلات التوقيع ستكون دعم وتنمية لموارد صندوق التكافل الاجتماعي بالاتحاد.

• الالتزام بالتوقيت المحدد علما بأن كسر الساعة يحسب ساعة إضافية.

وأشار إلى أنه من يرغب في تنظيم حفل توقيع التواصل مع إدارة الاتحاد على البريد الإلكتروني: admin@egyptianpublishers.org

تكريم المتفوقين في الثانوية العامة ومراحل التعليم

في سياق آخر، أعلن الاتحاد تكريم الطلاب الأوائل المتفوقين من أبناء الناشرين في مراحل التعليم المختلفة (الثانوية العامة – الشهادة الإعدادية – الشهادة الإبتدائية) ، وذلك على النحو التالي:

• المرحلة الأولى من أوائل المتفوقين بالثانوية العامة.

• الحاصلين على نسبة 90% فأكثر بالشهادة الابتدائية والإعدادية.

• أن يكون من أبناء الجمعية العمومية للاتحاد.

وناشد الأعضاء بإرسال أسماء وشهادات التفوق الخاصة بأبنائكم؛ وذلك في موعد غايته 10/ 8/ 2023، ويجرى تكريم المتفوقين بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير خلال حفل بمقر الاتحاد.