«الناشرين المصريين» يستعد للمشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب 2022

يستعد اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، للمشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ23، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 11 إلى 21 مايو 2022، والذي ستقيمه شركة صدى العارف بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين، ويتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للدورة، من بينها مهرجان الثقافة والفنون الذي يقام لأول مرة تزامنا مع المعرض.

وتوجه اتحاد الناشرين المصريين إلى السفارة العراقية في القاهرة، والتقى قنصل العراق، لتسهيل سفر الزملاء الناشرين والحصول على تأشيراتهم من القاهرة، وإنهاء كل مستلزمات الحصول على التأشيرة لكل المشاركين بالمعرض.

تسهيل سفر الناشرين المصريين إلى معرض بغداد

وتم تذليل إجراءات سفر ومشاركة الناشرين المصريين في المعرض من خلال التواصل مع الخطوط الجوية العراقية، والحصول على عرض تذكرة طيران كالتالي:

- السفر يوم 9 مايو الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، والتواجد بالمطار قبلها بثلاث ساعات.

- العودة يوم 23 مايو 2022 الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العراق.

- السفر سيكون من المطار القديم صالة رقم 1، وسعر التذكرة 5765 جنيه تسدد نقدا بمقر الاتحاد.

ونوه اتحاد الناشرين المصريين إلى أن من يرغب في حجز تذكرة ضمن تلك الرحلة عليه سداد المبلغ المشار إليه بمقر الاتحاد بالدقي، بدءا من اليوم الأربعاء في موعد غايته الخميس المقبل الساعة الثانية ظهرا، مع إحضار صورة واضحة من جواز السفر.

فعاليات ثقافية وفنية

ويُعد معرض الكتاب السنوي من أهم الاحداث التي تشهدها الثقافة في بغداد، وتشارك في المعرض 650 دار نشر من 20 دولة، ويتخلل المعرض فعاليات ثقافية ومهرجانات فنية وأدبية على مدى أحد عشر يوماً، فضلاً عن استضافته لشخصيات ثقافية معروفة.

ويقام بالتزامن مع المعرض ولأول مرة مهرجان بغداد للثقافة والفنون العالمية، ويتضمن فعاليات فنية وأدبية شعرية ومسرحية، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية.