اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل المشاركة في معرض بنغازي للكتاب

دعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده للمشاركة في الدورة الثانية من معرض بنغازي الدولي للكتاب، موضحا أن التقديم على المعرض مستمر إلى يوم 23 أغسطس 2023.

مواعيد معرض بنغازي

وقال اتحاد الناشرين المصريين في بيان: ورد إلينا إدارة معرض بنغازي الدولي للكتاب، بخصوص فتح باب التسجيل للاشتراك في معرض بنغازي الدولي للكتاب المقام خلال الفترة من 23 : 31 أكتوبر 2023 بليبيا.

وكان معرض بنغازي الدولي للكتاب توجه بخطاب إلى اتحاد الناشرين المصريين، للدعوة للمشاركة في الدورة الثانية، موضحا تفاصيل المعرض، ونظام حجز الأجنحة وضوابط المشاركة.

وأضاف: تتميز هذه الدورة بثبات انتظامها ومكانة ناشريها المرموقين المدعوين لها، كذلك تطور لوائحها التنظيمية سعيا نحو الارتقاء بمكانة هذا المعرض وخدمة زائريه وتقدم الناشر المتميز الذي يحرص على ترسيخ قيم القراءة شعارا وهدفا من أجل خدمة الثقافة العربية الأصيلة وخدمة الكتاب العربي المستنير.

ضوابط المشاركة

- الالتزام بعدم عرض أي كتب مزورة أو أي كتب متنازع عليها واحترام حقوق الملكية الفكرية وسيتم غلق الجناح في حالة وجود كتب مزورة ويحق لإدارة المعرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

- يمنع على العارض غلق أجنحتهم أو الامتناع عن البيع للزائرين خلاق أوقات العرض.

- إدارة المعرض غير مسؤولة عن التخليص الجمركي أو أي رسوم ناتجة عن شحن الكتب.

- جميع الكتب المعروضة تخضع لقوانين الرقابة على المطبوعات ويتعين على الناشرين إرسال قائمة الكتب التي تشارك في المعرض لعرضها على الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية.