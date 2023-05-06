أستاذ أوبئة: فحوصات «pcr» قلت كثيرا.. و«أوميكرون» لا يحتاج لبروتوكولات علاج

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ فحوصات «pcr» قلت بشكل كبير منذ ما يقرب من عام، إذ أن أعراض متحور أوميكرون قريبة من الأنفلونزا، ومن ثم لايحتاج المصابون به بروتوكولات علاج.

المتحور الجديد «xbb116»

وأضاف «عنان»، خلال حواره المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن المتحور الجديد «xbb116» ليس أكثر شراسة، ولكنه مختلف في قدرته على إصابة الإنسان بالتهاب في العين.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «المشكلات تحدث لمن لديهم أزمات صحية في المناعة، والتعامل مع مختلف الحالات المرضية المصابة به، وخلال أسبوعين على الأكثر يُشفى المريض».

العدوى مستمرة ومازالت هناك وفيات

وأوضح: «إعلان منظمة الصحة العالمية بنهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية مرتبط بالعلاقة بين الدول، وليس انتقال العدوى بين الناس، فالعدوى مستمرة ومازالت هناك وفيات، وكورونا مُصّنف كمرض متوطن، أي أنه مثل أمراض موجودة حاليا في حاجة إلى رفع درجة الاستعداد ولكن ليس للدرجة القصوى».