أجواء رائعة مناسبة للسباحة.. اعرف أسعار تذاكر الشواطئ بالإسكندرية

تسود حالة من تحسن الأجواء الجوية الآن على شمال البلاد، وذلك عقب حالة اضطراب الملاحة البحرية التي شهدتها السواحل الشمالية الغربية أمس، ورفعت الشواطئ على إثرها الراية الحمراء، لمنع نزول المصطافين من البحر حفاظا عليهم، لتسود الآن أجواء أكثر من رائعة على تلك المناطق.

أجواء جميلة على السواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح تتكون نشطة وتعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية، كما تتزين سماء القاهرة وشمالي البلاد ببعض السحب المنخفضة، التي تضفي مزيد من الجمال.

وفي ظل الأجواء الجميلة، التي تسطير على شمال البلاد وتقلل نسبة الرطوبة بها، ومع تحسن حالة البحر، تكون الأجواء مناسبة للسباحة ونزول البحر والاستمتاع بالمشي على الشواطئ، لذا تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر الشواطئ بالإسكندرية، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

أسعار تذاكر الشواطئ

شاطئ ذوي الهمم بالمندرة، مجانا.

شاطئ السرايا العام، سعر التذكرة: 5 جنيهات.

شاطئ جليم العام ليلي، سعر التذكرة: 5 جنيهات.

شاطئ مارينا أبو يوسف، سعر التذكرة: 10 جنيهات.

شاطئ السلسلة المميز، سعر التذكرة: 15 جنيها.

شاطئ أبو قير الشرقي، سعر التذكرة: 15 جنيها.

شاطئ محمود سعيد، سعر التذكرة: 25 جنيها.

شاطئ جزيرة الدهب، سعر التذكرة: 25 جنيها.

شاطئ البوريفاچ، سعر التذكرة: 25 جنيها.

شاطئ طاحونة المندرة، سعر التذكرة: 25 جنيها.

شاطئ ستانلي السياحي، سعر التذكرة: 25 جنيها.

شاطئ النخيل، سعر التذكرة: 50 جنيها.

استمرار تحسن الأحوال الجوية

وبحسب البيان الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن موعد تحسن حالة البحر في شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، المطلة على سواحل البحر المتوسط، بدأ اليوم بهدوء نسبي عن أمس، ما يجعلها فرصة لكافة المواطنين للذهاب إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط لقضاء أوقات صيفية مميزة.