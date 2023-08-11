أسعار الشواطئ المجانية والخاصة في جمصة.. خدمات كاملة بتكلفة بسيطة

شهدت مدينة جمصة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين اليوم، من كل مكان سواء محافظة الدقهلية أو المحافظات المجاورة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الفترة الحالية، وتحديدا من رحلات اليوم الواحد التي يفضلها الكثير من الشباب.

استعدادات جمصة لاستقبال المواطنين

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز العديد من الشواطئ للمواطنين بالمجان ويوجد شاطئ خاص، مشيرًا لحرص المدينة على إعداد شواطئ آمنة للمواطنين وحمايتهم من الغرق من خلال تواجد فريق إنقاذ مدرب.

وأشار أشرف صبحي علام، مدير إدارة شواطئ جمصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجري الاستعداد لاستقبال المصايف بداية من شهر 5، بتجهيز الشواطئ من خلال ترحيل الرمال من الكورنيش إلى المياه مرة أخرى، وتجهيز فريق كبير من المنقذين على الشواطئ، بالإضافة إلي تجميلها وتجهيزها لاستقبال المواطنين.

أسعار الشواطئ في مصيف جمصة

وأوضح أن مدينة جمصة، تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة أيام الخميس والجمعة والأحد، وتحديدا رحلات اليوم الواحد، التي تزداد يوم الجمعة، وأشار إلى توفير 18 شاطئا مجانيا، ويتم تأجير الشمسية والكراسي بمبالغ رمزية جرى تحديدها من قبل مجلس المدينة، وهي 40 جنيهًا للشمسية و20 جنيهًا للكرسي بالنسبة للفرد.

وأضاف، أنه يوجد شاطئ خاص، وأسعار دخوله 100 جنيه للفرد الواحد و300 جنيه للأسرة كاملة، ويتميز بالعديد من الأنشطة، سواء حمامات سباحة للأطفال والكبار، وجلسات عربية بدوية مميزة وغيرها.

وأشار بلال عبد السلام وكيل إدارة الشاطئ بجمصة، لـ«الوطن»، إلى جمصة تعد مصيف «الغلابة»، بسبب رخص الأسعار وتوفر جميع الخدمات، وتوافد عليها نحو 3 ملايين ونصف مواطن خلال الفترة الأخيرة.