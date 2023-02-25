تنمية سيناء.. استراتيجية شاملة تغير وجه الحياة في «شبه الجزيرة» (ملف خاص)

تواصل الدولة المصرية تعزيز مسار التنمية فى سيناء، تزامناً مع جهودها لمجابهة «الإرهاب»، حيث تعمل الدولة بكل أجهزتها على تنفيذ مخطط التنمية الشاملة فى شبه الجزيرة، وخلال السنوات الثمانى الأخيرة تبنت الدولة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتنمية فى سيناء ومدن القناة.

مشروعات قومية للبناء والتعمير في كافة المجالات..وحزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين

فجرى تدشين مشروعات قومية للبناء والتعمير فى كافة المجالات، تزامنت مع حزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين وتنفيذ مشروعات تطوير فى مجالات التعليم والصحة بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالى شبه الجزيرة.

وبحسب بيانات وتقارير رسمية، تم إنفاق 700 مليار جنيه لتنمية سيناء فى 8 سنوات، و358 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية بالمنطقة.

كما بلغ حجم استثمارات الدولة فى موازنة 2023 لسيناء 11.2 مليار جنيه، كانت النسبة الأكبر فيها للزراعة والاستصلاح، بالإضافة لتدشين 3 مراكز لخدمة المستثمرين لتسهيل عمل 8800 شركة، وتمويل 47 ألف مشروع صغير بقروض بلغت قيمتها 2 مليار جنيه.

وأكد خبراء الاقتصاد أهمية جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، بالتزامن مع عملية تطهيرها بشكل كامل من الإرهاب، منها ربط سيناء بالقاهرة والمحافظات لدفع الاستثمار والتنمية، الأمر الذى كان محل إشادة وتقدير من الأهالى الذين أكدوا أن الدولة تلبى احتياجاتهم وأن الأوضاع أفضل بكثير. «الوطن» ترصد هنا، بالأرقام والبيانات، جهود التنمية المتواصلة على مدار 8 سنوات لتغيير وجه الحياة فى شبه الجزيرة.