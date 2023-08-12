الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة وأجواء أكثر من رائعة

حالة من تحسن الأجواء تعيشها البلاد، لاسيما مع هبوب الرياح الشمالية الغربية التي تنشط على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدا من التحسن النسبي في درجات الحرارة، لتسود أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد الآن، ويصاحب ذلك توقعات بسقوط أمطار، لذا نستعرض أماكن سقوط الأمطار غدا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا، ذكرت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، أنه توجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا، أوضحت أن من المتوقع خلال ساعات النهار، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس معتدل ورياح على عدة مناطق

أما في المساء، فيكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.