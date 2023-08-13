«بيطري القاهرة»: تغير المناخ يؤثر على الثروة الحيوانية

كشفت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ان الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لا تؤثر على الإنسان فقط، ولكن هناك تأثير كبير على الحيوانات، واهتمام القيادة السياسية بمواجهة التغيرات المناخية وعقد مؤتمر المناخ أثره لتقليل الاحتباس الحراري وخلق بيئة صالحة للإنسان والحيوان.

تأثير مباشر على الحيوان

وأضاف الدكتور شحاتة شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية، فى تقرير صادر عن مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن التأثيرات المناخية على الثروة الحيوانية منها تأثير مباشر على الحيوان، وتأثير غير َمباشر سواء على البيئة التى يعيش فيها الحيوان، أو تغذية الحيوان من أعلاف وحشائش.

وأشار إلى أن التأثير المباشر على الحيوان يتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، والرطوبة العالية مما يؤدى إلى انخفاض في كمية الغذاء والعلف المتناول، وزيادة كمية استهلاك ماء الشرب عن المعدل الطبيعى ، وانخفاض معدلات النمو وإنتاج الحليب، وتأثر الكفاءة التناسلية للحيوانات الذكور ومعادلات الخصوبة للحيوانات الاناث، وزيادة الحمل الحراري على جسم الحيوان، إضافة الى أن درجات الحرارة والرطوبة العالية هي أنسب بيئة لتكاثر الطفيليات الداخلية والخارجية، فضلا عن تغيير خريطة الأمراض الوبائية .

وأوضح الدكتور شنودة فى تقرير الطب البيطرى إلى أن التأثير غير المباشر للمناخ على الثروة الحيوانية يساهم فى ظهور كائنات جديدة وعمليات انقراض لحيوانات برية، و تدهور الغابات المطرية المكونة للفحم

وتابع أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع في مستوى البحر مما يؤدي إلى تلف الَمناطق الساحلية الضحلة التي تستخدمها سنويا الحيتان، الدلافين التي تحتاج إلى مياه ضحلة وفقدان السلاحف البحرية لشواطئها. وايضا يؤدي إلى غرق مناطق خصبة للزراعة او لتربية الحيوانات .

الأعلاف والمحاصيل الزراعية

وأوضح أن تغير المناخ يؤثر على نوعية وكمية الأعلاف المستخدمة في تغذية الحيوانات، ومعظم المحاصيل الزراعية تحتاج إلى مدى ضيق من درجات الحرارة والرطوبة لنموها بشكل طبيعي وجيد، مؤكدا أن تغير المناخ والاحتباس الحراري يؤثران على الحيوانات والطيور والنباتات في توزيعها وسلوكها ما لم يتم تقليل انبعاثات الغازات الناتج من الدول الصناعية الكبرى.