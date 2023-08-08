«الزراعة» تكثف التفتيش على صناعة الأعلاف لمتابعة الإفراجات وضمان الجودة

كثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات دمياط، ومطروح، والشرقية، والقليوبية، والغربية شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف.

لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وتوجهت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية الزراعة المختصة، بمفاجأة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف، وتمّ مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفية والأعلاف المصنعة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة للتأكّد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء.

وأسفرت حملات التفتيش عن تأكّيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظامية في إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمدة في وزارة الزراعة وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتأكيد عدم حجب أو تخزين الخامات العلفية أو الأعلاف عن السوق المحلية بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقة من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدولة المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع استدامة المشروعات القومية التي أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظامية للإنتاج

وأكّد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأهاب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالمربيين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتس آب (01551183225 - 01551183224).