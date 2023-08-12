حملات نظافة وتجميل بشوارع مدينة الخارجة في الوادي الجديد

قال جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى إطلاق حملات نظافة يومية لتحسين مستوى البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي لإحياء وشوارع وميادين مركز الخارجة، بكل الطرق الممكنة بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خلق بيئة نظيفة وحضارية.

التواجد الميداني ومطابقة معايير الجودة في حملات النظافة

وأضاف رئيس مركز الخارجة، إنه جرى التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة والجهات المعنية كل في نطاق عمله لتنفيذ خطط المحافظة، وإصدار تعليمات من محافظ الإقليم بضرورة متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة، للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المقرر.

حملات نظافة ليلاً ونهاراً

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أنه جرى شن حملات نظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، لرفع كل المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة والحاويات ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية، باستخدام سيارات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة.