متطوعون ينظمون حملات نظافة وتشجير في مركز شباب السلام بالسويس

قام عدد من الشباب المتطوعين بمركز شباب السلام بحي فيصل في السويس، أعمال دهان الحوائط وتشجير محيط مركز الشباب وبين الملاعب، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ونفذت إدارة الشباب بمديرية الرياضة بالسويس، أمس، مشروع تشجير ودهانات مركز شباب السلام بحي فيصل، حيث أجرى المتطوعون أعمال الطلاء لسور المركز الداخلي وتشجير المدخل العمومي للمركز.

من جانبه، صرح عادل الشيمي، وكيل وزارة الشاب والرياضة بالسويس، لـ«الوطن»، أن مشروع التشجير والدهانات الذي تنفذه إدارة الشباب بالمديرية يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، ويبث فيهم روح الاهتمام والتعاون في الحفاظ على المنشآت الرياضية والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب محافظة السويس تشهد حملات تشجير ودهانات، ومشروعات توعوية واجتماعية وطبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.