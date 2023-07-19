«جنايات شبرا الخيمة» تقضي بمعاقبة شقيقين بتهمة إنهاء حياة شخص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمعاقبة 3 أشقاء بتهمة قتلهما أحد الأشخاص والشروع في قتل شقيقه أيضًا بسبب خلافات بينهم بالقناطر الخيرية، وقررت الحكم الإعدام شنقًا للمتهم الأول ويعمل سائقًا، والسجن المشدد 7 سنوات لشقيقه ويعمل ميكانيكيا، وبراءة المتهم الثالث.

صدر الحكم في جنايات شبرا الدائرة السابعة برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل.

إحالة المتهمين للجنايات

وكشفت أوراق القضية، اتهام 3 أشقاء وهم «ناجي م إ» وشهرته «دقدق»، 26 سنة، سائق ونش، «مروان م.إ»، 19 سنة ميكانيكي و«أدهم م إ»، وجميعهم مقيمين بشارع المرور بقرية شلقان بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بقتلهم للمجني عليه «محمد شعبان محمد عبد الرحمن»، عن سبق إصرار وترصد.

وتبين من التحقيقات، أن هناك خلافا بين المتهم الأول وشقيق المجنى عليه، «دسوقي شعبان محمد»، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ جريمتهم، بأن أعدوا سلاحا ناريا وذخيرة وسلاحا أبيضا، وتوجهوا لمسكن الشقيقين، وعندما لم يجدوا شقيق الضحية، انتظروا قدومه في الشارع، وما أن ظهر حتى أطلق المتهم الأول صوبه، عيارًا ناريًا، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به.

المتهمون بيتوا النية لتنفيذ جريمتهم

كما شرعوا في قتل المجني عليه «أحمد شعبان محمد عبد الرحمن»، عن سبق إصرار وترصد، بأن أطلقوا النيران عليه بعد أن حاول إنقاذ شقيقه، ليفارق الحياة بسبب إصابته.

وجرى إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة ، التي أحالتهم بدورها إلى الجنايات، وأصدرت الأخيرة حكمها المتقدم بعد مراجعة أوراق القضية والاستماع إلى الشهود.