تنظيم فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في شبرا الخيمة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة الرياضة، تنظيم فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالشارع الجديد بشبرا الخيمة، وحول مركز شباب 15 مايو بشبرا، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

البرنامج ينفذ كل يوم جمعة

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية، والبرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع.

مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

وتضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، «مشي، جري، تمرينات رياضية»، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وذلك بمشاركة 150 شابا وفتاة ضمن مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، والذي يشجع على ممارسة الرياضة.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية، شباب وبنات وأطفال، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.