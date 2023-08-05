دفن طفل لقي مصرعه بصعق كهربائي في شبرا الخيمة أثناء غسيل سجادة

كشفت التحقيقات في واقعة مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائي في شبرا الخيمة، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفى تعرض لصعق أثناء غسيل سجادة بدورة مياه الشقة التي يقطن بها.

وأوضحت تحقيقات أجهزة التحقيق والشرطة، أن الحادث وقع بسبب ملامسة المياه لمصادر الكهرباء بمكان الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب نقلها إلى المستشفى، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الملابسات.

وأدلي والد الطالب، سائق، بأقواله في التحقيقات، مؤكدا أنه شهد الواقعة، حيث تعرض نجله للصعق الكهربائي، ولم يتهم أحدا، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة.

مصرع طفل في شبرا الخيمة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، يفيد استقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائي بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، من خلال المعاينة والفحص، مصرع «السيد أ س»، 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء غسيل سجادة بدورة مياه الشقة، محل سكنه بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن.