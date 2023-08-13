أكرم حسني يروج لفيلم «العميل صفر».. 3 أيام على كشف المهمة

روج الفنان أكرم حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد العميل صفر والمقرر طرحة في دور العرض منتصف الشهر الجاري.

ونشر أكرم حسني بوستر الفيلم مصحوبا بالأغنية الدعائية وعلق عليها قائلا: «باقي 3 أيام علي كشف المهمة العميل صفر 8-16 في كل سينمات مصر».

وانهالت تعليقات الجمهور منتظرين الفيلم الذين يتوقعوا نجاحة من كم الكوميديا التي سيمتاز بها الفيلم.

فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر»، يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.