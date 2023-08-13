حازم عطية: الإخوان سرقوا أجهزة التكييف والكمبيوتر من مبنى محافظة الفيوم

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إنه وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، جلس في مديرية أمن محافظة الفيوم لمدة 3 أشهر بسبب حرق مسكنه على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

عطية: سكني تحول إلى هيكل

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: «سكني في محافظة الفيوم تحول إلى هيكل خرساني بعد حرفه، ومديرية الأمن أصبحت سكني ومكان عملي في الوقت نفسه».

حازم: رجعنا المحافظة وكل حاجة كانت مسروقة

وتابع: «رجعنا مبنى المحافظة والغرف كانت ساخنة جدًا من النار وكل شيء محروق ولا يوجد أجهزة، وشهود عيان أبلغونا أن سيارات نقل سرقت أجهزة التكييف، والكمبيوتر والهواتف» مؤكدًا أن ما حدث تدمير حرق وسرقة.