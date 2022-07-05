«الأخوان روسو»: كريس إيفانز يتحول لشرير في The Gray Man

يمثل فيلم The Gray Man التعاون الخامس الذي يجمع بين الأخوين روسو والنجم كريس إيفانز، وذلك بعد أن قدموا معًا فيلمين من كل من Captain America و Avengers، ومع التاريخ الطويل بينهما كواحد من الأبطال الخارقين، حول الأخوين روسو هذا البطل إلى شرير من خلال شخصية لويد هانسن التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم الذي سيعرض يوم 13 يوليو بدور العرض المصرية.

الفيلم يعرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل

وأكد الأخوان روسو في بيان أن توقعات الجمهور بنسخة أخرى من كابتن أمريكا لن تحدث وعليهم أن يعيدوا التفكير مرة أخرى، إذ يتحول رايان جوسلينج ضمن أحداث الفيلم من الصياد إلى فريسة لزميله السابق إيفانز الذي يهرب منه في مطاردة عالمية، مؤكدين إنهما لم يشككا لحظة في قدرة إيفانز على أن يتحول لشرير في فيلم The Gray Man.

وأكدا أن إختيار إيفانز كان تحديًا، فلقد كانا حريصان على أن يري الجمهور جانبا جديدًا منه، فلقد كان الهدف أن شخصيات الفيلم تقدم زوايا بعيدة من العالم علي مر السنين، من أرصفة مدينة نيويورك إلى أعماق الفضاء الأكثر عزلة، فمع الرجل الرمادي ينطلقون في مطاردة عالمية تأخذ الأبطال عبر قارات متعددة، من خلال لعبة القط والفأر بين الشخصيات في العديد من مشاهد الأكشن والإثارة.

ويقول جو روسو: «كريس أحد أكثر الممثلين الموهوبين تقنيًا الذين عملنا معهم لفترة طويلة، ومن النجوم المدربين تدريبا عاليا، مما يسمح له بتقديم العديد من المشاهد الخطرة بصفته مؤديًا، كما إنه مدرك تماما لطبيعة الشخصية التي يقدمها من خلال سلوكها النفسي، فهو يتخذ جميع خياراته، سواء كان يلعب دور كابتن أمريكا أو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فهو صادق فيما يقدمه، لكننا نريد أن نسجل أنه في الوقت الذي يكون فيه رايان جوسلينج الرجل الرمادي، فإن كريس إيفانز بالتأكيد ليس مريضا اجتماعيًا، ولكنه تحول في الفيلم إلي المرتزق (لويد هانسن)، والذي لن يدع أي شيء يعيق تنفيذ ضربته ضد الرجل الرمادي، فماذا سيحدث عندما يكون لديك شخصان في قمة لعبتهما يتصارعان في شوارع أوروبا التاريخية، وبالتالي سيكون هناك الكثير من الدمار، وكان من الصعب علي تصور أن يعرض هذا العمل بكل تلك التفاصيل علي الشاشات العادية، ولقد سعدت بقرار نتفلكس بالعرض السينمائي أولًا، حيث سيتيح حالة من المتعة للمشاهدين» .

مستوحى من الكتاب الأول من سلسلة كتب The Gray Man

وقال أنتوني روسو: «أن تكون قادرًا على تقديم دور كهذا لكريس كان أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة لنا، لأنه بعيد جدًا عما قدمه في (كابتن أمريكا)، فكريس ممثل رائع، وأصبح مشهورًا جدًا ومبدعًا لأدائه في كابتن أمريكا، لكن يمكنه القيام بأشياء رائعة كممثل بأساليب مختلفة جدًا، وهو ما سيراه الجمهور في هذا الفيلم بالتأكيد، فبالنسبة لأولئك الذين كانوا معجبين بكابتن أمريكا، نحن في فيلم The Gray Man نتحرك نحو المنطقة الأكثر واقعية».

يذكر أن أحداث فيلم The Gray Man مستوحى من الكتاب الأول من سلسلة كتب The Gray Man لمارك جريني والتي صدرت عام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واجنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة أفنجرز.

ومن المقرر طرح الفيلم أولًا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل فى بعض دور العرض فى مصر في سابقة هي الأولى من نوعها لنتفلكس، كما سيعرض يوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، على أن يعرض على منصة نتفليكس يوم 22 يوليو المقبل.