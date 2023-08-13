الكشف على 685 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في أشمون بالمنوفية

شهدت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في قرية دروة التابعة لمركز أشمون، إقبالًا كبيرًا من الأهالي فى القرية والقرى المجاورة في يومها الأول، خاصة مع توفر كل التخصصات الطبية المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء في المحافظة، وصرف الأدوية مجاناً للمرضى.

الكشف على المرضى وإجراء الأشعة والتحاليل

قالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، إنّ القافلة الطبية المجانية في قرية دروة بمركز أشمون، كشفت على 685 مريضًا في التخصصات الطبية المختلفة، كما جرى عمل أشعة لـ13 مريضًا، وتحاليل لـ126 مواطنًا، وتحويل 5 حالات إلى مستشفي أشمون العام.

التخصصات الطبية في القوافل الطبية بالمنوفية

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الطبية في قرية دروة تضم تخصصات، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر، مشيرة إلي أن القافلة مستمرة لليوم الثاني على التوالي للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

ووجهت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القافلة العلاجية، موضحة أنّ القوافل تلقي اهتماما كبيرًا من محافظ المنوفية وقيادات وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.