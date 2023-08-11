«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين فريد من نوعه ويلبي احتياجات جميع زواره

قالت ندى رضا موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين الجديدة، إن كل جزء من أبراج المدينة يعتبر لوحة مرسومة ومستقلة ومناظر جمالية، وتعتبر العلمين مكاناً فريداً من نوعه يلبي احتياجات الجميع.

تنوع غنائي وأذواق مختلفة بالعلمين الجديدة

أضافت خلال تغطية لمهرجان العلمين الجديدة ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «يعتبر يوم أمس، من أفضل أيام الفعاليات بمنطقة العلمين بسبب حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانين بهاء سلطان وكارول سماحة، واليوم أيضا يشهد وجود الفنان الشعبي رضا البحراوي وفرقة مسار إجباري وأيضا الفنان مسلم، الذي يلقي متابعة كبيرة من الجماهير».

مهرجان العلمين يرضي مختلف الثقافات

تابعت: «مهرجان العالم علمين لبى متطلبات الزائرين بمختلف ثقافاتهم ورغباتهم، فأقيم فاشون شو لمصمم الأزياء مايكل سينكو، بجانب عروض الفرق الشعبية ومسرح الشارع الذي يلقي يومًا بعد يوم إعجاب الجماهير ومتابعته، ومشاركة الكثير منهم مع الفرقة.