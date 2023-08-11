«8 الصبح» يرصد فعاليات مهرجان العلمين وأبرز ما يميز المدينة الجديدة

قالت سالي طراد مراسلة قناة «DMC»، إنّ مهرجان العلمين يستمر بالفعاليات المختلفة بكل المجالات الرياضية، والترفيهية، والفنية والثقافية، خاصةً بمنطقة الممشى السياحي بمدينة العلمين إذ يقام الحدث الرياضي «LET's TRY»، اليوم، الذي يضم 3 مسابقات في رياضة الجري، ركوب الدراجات والسباحة.

استمرار الأنشطة الفنية وحفلات العلمين

أضافت مراسلة «DMC»، خلال تغطية برنامج «8 الصبح» الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر عبر شاشة قنوات «DMC»، بدأ الزائرون بالمشاركة في الحدث الرياضي المستمر حتى الغد بمدينة العلمين الجديدة وتجربة الألعاب المختلفة به، أيضًا من جهة الفعاليات الفنية فهناك عدد من الأنشطة الفنية المستمرة بخلاف حفل الموسيقار عمر خيرت الذي تابعه عدد كبير من الزائرين البارحة منها حفل فرقة مسار إجباري، رضا البحراوي والفنان مسلم بمنطقة «أرينا العلمين» الذي يتم تجهيزه حاليًا.

عرض أزياء مايكل سينكو وإقبال الزائرين عليه

وتابعت «طراد»: «استمرار عرض مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو حتى اليوم وإقبال عدد كبير من الفنانين العالمين والعرب والزائرين من مختلف أنحاء البلاد لمتابعته».