الجنايات تعاقب شخص متهم بقتل آخر في القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بقتل آخر بسبب خلافات بينهما في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد بسبب خلافات

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبين قيامه بقتل المجني عليه، في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بعد أن سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض في مناطق متفرقة من جسده محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بسبب خلافات فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة انتهت بجثة

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم وقع بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بأحدهما جثة، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة أو ترخيص يسمح له بذلك.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه في العقد الثاني من عمره، وبه عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.